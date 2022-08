Microsoft est en train de tester des changements pour le Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass est aujourd’hui la meilleure arme de Microsoft pour fortifier sa place au sein du marché, et par conséquent, le constructeur cherche tous les moyens pour le rendre plus vendeur. Il y quelques mois, on évoquait l’idée que le Xbox Game Pass pourrait être plus facile à utiliser en famille, avec un abonnement à partager au sein de la maison entre divers utilisateurs. Cela se confirme aujourd’hui avec le Xbox Game Pass Insider Preview, qui a ajouté la fonctionnalité pour la tester dans certains pays.

« Tu me prêtes ton compte Game Pass ? »

Les membres du programme qui résident en Irlande et en Colombie peuvent désormais ajouter jusqu’à quatre personne à leur abonnement Xbox Game Pass, avec que ces derniers puissent aussi avoir accès aux différents avantages du service, comme la grande bibliothèque de jeux disponibles en téléchargement. La seule condition pour ajouter des membres, c’est que ces derniers résident dans le même pays que l’adhérent initial. En somme, le Game Pass devient ainsi comme un compte Netflix que l’on peut partager avec plusieurs personnes.

Mais il y a évidemment une subtilité ici. Ce service devrait augmenter le prix du Game Pass, puisque ce test indique qu’il faudra mettre à jour l’abonnement que l’on possède vers le nouveau.

On se retrouve avec un même schéma qu’avec le nouveau PlayStation Plus. Il s’agira visiblement d’un palier qui, lorsque vous souhaiterez le débloquer, convertira votre abonnement Game Pass vers le nouveau, et vous donnera accès à un nombre de jours d’abonnement qui dépendra du prix et de la durée de votre abonnement actuel. Pour être plus clair, si vous possédez un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate d’un mois, vous aurez accès à 18 jours avec ce nouveau palier en convertissant votre abonnement.

On ignore encore quel prix Microsoft compte fixer, mais cette nouveauté ne sera donc pas gratuite.