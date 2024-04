La piraterie, la vraie

Flint : Treasure of Oblivion ne veut pas être n’importe quel jeu de pirates. Il veut être LE jeu de pirates, le vrai, celui qui dépeint ce monde avec le plus de justesse et pas la vision fantasmée que les films et les séries nous présentent aujourd’hui (comprenez par là qu’on est loin de Pirates des Caraïbes). C’est ce que les fondateurs du nouveau studio Savage Level, Aurélien et Maxime Josse indiquent dans le communiqué présentant le jeu :

« Flint : Treasure of Oblivion est pour nous l’occasion de développer un jeu dans un univers qui nous passionne depuis toujours. Ce jeu nous donne la possibilité d’informer le grand public sur ce qu’était vraiment la piraterie, souvent dépeinte de manière caricaturale et erronée. Flint : Treasure of Oblivion est l’aboutissement d’une réflexion visant à faire avancer les poncifs de la narration dans le jeu vidéo. Nous proposons avec ce titre une manière originale de raconter les histoires au travers de la bande-dessinée et en profitons pour mettre en avant la BD franco-belge qui nous fait rêver depuis notre enfance. »

Le titre prendra la forme d’un RPG tactique avec des affrontements au tour par tour et avec des jets de dé, comme sur un Baldur’s Gate 3, par exemple. On retrouvera aussi un système de cartes à attribuer à nos coéquipiers pour les rendre plus forts.

Flint : Treasure of Oblivion n’a pas encore de date de sortie mais il devrait être disponible dans le courant du dernier trimestre de cette année 2024. Il sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.