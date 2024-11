Le jeu de pirates tactique Flint: Treasure of Oblivion repousse (encore) sa date de sortie incognito

Un Timonier à l’ouest

Se déroulant à l’âge d’or de la piraterie, Flint: Treasure of Oblivion avait sans doute tapé dans l’œil des amateurs de cet univers et des personnes qui aiment globalement les jeux tactiques. On l’avait d’ailleurs abordé à la Gamescom cet été et notre première impression était relativement positive. D’abord daté au 24 octobre, puis au 14 novembre, le titre est une nouvelle fois retardé, cette fois-ci logé au 17 décembre 2024.

Cependant, aucune raison n’a été donnée par son éditeur. Microids s’est simplement contenté de changer la date sur les différents stores, ni vu ni connu. En revenant sur l’ambiance sonore (et en dévoilant le thème principal), l’entreprise française mentionnait encore une sortie fixée au 14 novembre dans un article de blog posté… le 19 novembre. Un report de dernière minute, qui, on l’espère, relève simplement d’un manque de communication et non d’un rush de dernière minute imposé aux équipes pour une optimisation à peaufiner qui s’éternise.

Flint: Treasure of Oblivion est désormais attendu pour le 17 décembre 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Enfin, si le navire ne se fait pas saborder une nouvelle fois d’ici là.