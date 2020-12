Metro: Last Light Redux est à récupérer gratuitement sur GOG pendant 48 heures

Une bonne nouvelle de plus pour tous les joueurs sur PC, qui en cette fin d’année peuvent déjà récupérer des jeux gratuitement tous les jours avec les offres de l’Epic Games Store. Cette fois-ci, c’est au tour de la plateforme GOG d’offrir un jeu, et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit de Metro: Last Light Redux.

Un nouveau jeu gratuit à récupérer

Vous avez découvert la licence en profitant de l’offre gratuite de l’Epic Games Store sur Metro 2033 Redux ? Alors vous pourrez continuer à l’explorer sans dépenser un centime de plus grâce à GOG, qui offre à tous Metro: Last Light Redux pendant ces 48 prochaines heures.

Tout ce que vous avez à faire, c’est d’ajouter le jeu dans votre bibliothèque pour l’obtenir gratuitement (le site rencontre des problèmes à l’heure actuelle, mais il est aussi possible de récupérer le jeu via GOG Galaxy). Encore un jeu gratuit à se mettre sous la dent pour cette fin d’année, de quoi profiter des fêtes sans se ruiner.