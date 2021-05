Le prochain jeu de MercurySteam sera édité par 505 Games

Le studio MercurySteam a donné de ses nouvelles via un bilan financier du groupe italien Digital Bros, comme l’a repéré Mike Futter sur Twitter.

Il y a Steam dans le nom mais on sait que 505 Games préfère l’Epic Games Store

La période est aux bilans financiers mais il ne s’agit pas ici d’un bilan annuel mais trimestriel pour Digital Bros qui glisse son annonce parmi les résolutions de son conseil d’administration. On y apprend donc que sa filiale 505 Games (Control, Ghostrunner,…) a passé un contrat avec le studio espagnol MercurySteam pour le développement d’un jeu prévu sur PC et consoles, sans plus de précisions sur la nature du jeu ou la fenêtre de sortie.

MercurySteam est principalement connu pour son travail sur les jeux Castlevania: Lords of Shadow ainsi que pour le remake Metroid: Samus Returns. Autant dire que si ce nouveau projet n’est pas édité par Konami ou Nintendo, cela signifie qu’il ne concerne pas l’une de ces deux licences. Depuis, le studio nous a proposé l’oubliable Raiders of the Broken Planet devenu en 2018 un free-to-play renommé Spacelords.

Il faut dire que cet accord peut étonner puisque Nordisk Film a racheté 40% des parts du studio en décembre dernier. Le groupe finance des structures telles que RawFury et possède Avalanche Studios. On pourrait donc penser qu’ils seraient capable d’éditer un jeu sans avoir besoin d’un partenaire.

Quoiqu’il en soit, il faudra s’armer de patience puisqu’il s’agit simplement de la signature d’un contrat pour développer un jeu, il faudra probablement attendre plusieurs années avant de voir ses premières images.