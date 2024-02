Les meilleures actualités geek à suivre en 2024

Le domaine du jeu vidéo, de l’informatique, et du high-tech continue de fasciner avec l’arrivée de technologies révolutionnaires promettant de transformer notre quotidien. Dans l’actualité geek, les avancées en réalité augmentée et mixte, les nouvelles consoles et une meilleure exploitation des moteurs graphique ouvrent de nouvelles perspectives pour l’immersion et l’interaction dans les environnements virtuels.

De nouvelles consoles de jeu pour 2024 ?

Que ce soit à travers des rumeurs bien fondées ou des fuites, les constructeurs historiques ont déjà des projets très avancés concernant des lancements de nouvelles consoles. Sans oublier les grandes marques du tech qui se lancent dans l’aventure des consoles portables en imitant le Steam Deck.

Nintendo Switch 2 : une nouvelle ère pour Nintendo

La Nintendo Switch 2 est l’une des actualités les plus attendues dans le monde du gaming pour 2024. Selon les sources de nombreux médias sérieux, la console devrait être annoncée cette année avec une sortie prévue pour début 2025. Un aspect technique notable de la Switch 2 est l’inclusion présumée de la « Ray Reconstruction », suggérant que la console pourrait supporter DLSS 3.5 et potentiellement des versions futures. Cette caractéristique permettrait d’améliorer la qualité d’image pour les titres utilisant le ray tracing, offrant une expérience visuelle améliorée. On présume également que le lancement contiendra des licences fortes de la firme.

PlayStation 5 Pro : l’évolution de la PS5

Parallèlement, Sony préparerait également une nouvelle version de sa console de jeu actuelle, bien qu’il faille prendre bien plus de pincette sur les détails d’une possible « PS5 Pro ». Historiquement, Sony a tendance à sortir des versions améliorées de ses consoles quelques années après leur lancement initial, se concentrant sur des améliorations de performance, une meilleure qualité graphique, et potentiellement de nouvelles fonctionnalités adaptées aux dernières technologies de jeu et aux besoins des joueurs. La stratégie de Sony en matière de consoles de nouvelle génération a souvent inclus l’amélioration de l’expérience utilisateur, la réduction des temps de chargement grâce à des disques SSD plus rapides, et une prise en charge accrue des jeux en résolution 4K et au-delà.

Xbox : une prochaine console milieu de génération

Confirmé très récemment par Phil Spencer, Microsoft prévoit de lancer une nouvelle console Xbox unique et puissante, promettant « le plus grand bond technique » jamais vu dans une génération de console. Cette annonce ambitieuse suggère que la prochaine Xbox marquera une avancée significative même s’il va falloir être patient pour le constater par nous-même. Parce que d’ici cet horizon 2027/2028, on passera d’abord par une console de milieu de génération. Rendue publique un peu trop tôt à cause du conflit entre la FTC et Microsoft, on sait qu’un rafraîchissement de la Xbox Series est en route et devrait être dévoilée pour la fin 2024. Accompagnées d’une nouvelle manette, les prochaines Xbox Series devraient miser surtout sur le numérique, avec, il semblerait, aucun support disque. Le cloud serait donc une solution envisagée pour cette mid-gen ?

Les alternatives portables et en ligne

Vous l’avez compris, 2024 sera l’année de révélation pour de nouvelles consoles. Si la « prochaine Switch » sera l’événement phare et les rafraichissements de milieu de génération, une formalité pour les autres constructeurs, on pourrait également imaginer d’autres alternatives. Ces derniers mois, on a effectivement pu voir germer de nombreuses propositions annexes, entre la Logitech G Cloud, la nouvelle version du SteamDeck, la Asus ROG Ally et tant d’autres. Tout laisse à croire que d’autres fabricants pourraient aussi se prêter au jeu, notamment pour des solutions entièrement basées sur le cloud.

Les jeux de 2024 qui marqueront l’actualité du jeu vidéo

L’année 2024 promet d’être riche en expériences vidéoludiques sur toutes les plateformes, à savoir PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Switch. Voici un aperçu des titres les plus attendus qui marqueront l’actualité jeu vidéo de cette année.

Les exclusivités Switch

La Switch accueille énormément de remake/remaster cette année avec des classiques de la firme : Another Code: Recollection, Mario vs. Donkey Kong, Luigi’s Mansion 2 HD et Paper Mario: La Porte Millénaire. Bien sûr, on attend également avec impatience la grande nouveauté sur la console hybride : Princess Peach: Showtime!. N’oublions pas non plus les jeux indépendants mis en avant dans les différents « Indie World ». On peut citer On Your Tail, Blade Chimera ou encore The Star Named EOS.



Les exclusivités Xbox

Pour la marque verte, on pourra compter sur un line-up qui s’annonce meilleur que les années précédentes. Avec la promesse d’un Hellblade 2 d’ici l’été, un RPG prometteur appelé Avowed ou encore le fameux jeu Indiana Jones, prévu avant la fin de l’année, on peut imaginer qu’il y aura de quoi faire. Sans oublier le Game Pass, véritable atout dans la stratégie de Microsoft, régulièrement alimenté, comme dernièrement avec Tales of Arise.

Les exclusivités PlayStation

Si pour l’instant, Sony n’a pas encore dévoilé grand-chose pour la fin d’année, si ce n’est l’attente d’une éventuelle sortie de Concord, une nouvelle licence, on peut espère du mieux pour le début d’année. Cela va surtout se faire grâce aux partenariats d’éditeurs tiers, tels que le grand Final Fantasy VII Rebirth ou encore Stellar Blade et Rise of the Ronin, deux jeux qui semblent attirer tous les regards

2024, une belle année pour le cinéma

Difficile également de ne pas évoquer le grand écran. De nombreux films sont déjà programmés au cinéma et raviront les amateurs et amatrices de pop culture. On pense bien sûr à Deapool & Wolverine, la partie 2 de Dune de Denis Villeneuve, le retour de Po dans Kung Fu Panda 4 ou l’enflammé Furiosa, dans l’univers de Mad Max. Mais on n’oublie surtout pas les adaptations de jeu vidéo, notamment le film Borderlands, le prochain volet Sonic 3 ou encore la série Fallout. Une belle année à venir !