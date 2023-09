Test HyperX Cloud III – La modernité dans la continuité ?

Ce n’est un secret pour personne, HyperX est devenu depuis quelques années une marque particulièrement solide en matière de hardware, et notamment pour ses casques. Si le Cloud II était devenu une véritable référence, certains aspects manquaient à l’appel pour en faire un vrai casque moderne. C’est dans ce contexte que nous arrive le HyperX Cloud III.

Le look auquel on s’attend

le HyperX Cloud III arrive sous sa forme la plus simple. Si on retrouve l’ensemble des courbes habituelle de la série de casques de la marque, ce modèle, filaire, propose de nombreuses fonctionnalités afin de permettre une utilisation du casque dans tout contexte. Le premier aspect notable, c’est l’apparition d’une sortie filaire de base en jack classique, permettant au casque d’être utilisé d’ores et déjà sur l’ensemble des consoles actuelles.

Vous ne souhaitez pas utiliser le micro ? Vous pouvez soit le mute via le bouton au dos du casque, ou tout simplement débrancher le micro. Si jamais vous utilisez l’appareil sur PC, vous pouvez soit opter pour la prise jack, soit pour du usb (via un adaptateur jack vers usb) permettant également de débloquer, via leur logiciel propriétaire, l’utilisation du DTX Headphone:X permettant une spatialisation 3D.

Si au premier aspect, on a l’impression d’avoir face à nous une quasi copie identique du modèle précédent, c’est dans les finitions que l’ensemble change. Le micro et les haut parleurs du casque ont évolué, en terme de design pur. HyperX fait le choix d’épurer son produit. On pourra par contre reprocher, par rapport à son prédécesseur, que certains accessoires ne soient plus au rendez-vous, comme la pochette de rangement.

Il reste que l’on retrouve ici avec le HyperX Cloud III, un casque qui vient proposer une nouvelle version de la gamme, se situant davantage du côté du Cloud II wireless, mais avec un fil.

Le confort sur la durée

HyperX a toujours su s’y prendre en terme de confort pour les joueurs. Et que vous soyez dans un trajet de train/avion, une session de travail, ou tout simplement en train de jouer à Baldur’s Gate 3 avec vos amis, le HyperX Cloud III se pose sur la tête et s’oublie très facilement. Sur ce point là, il reste encore aujourd’hui une référence. Là où il va falloir que l’on nuance notre propos, c’est néanmoins du côté du rendu sonore…

On se doute que, dans cette tranche de prix, la qualité de restitution sonore pourrait être forcément un peu limitée, et on se demande pourquoi HyperX a changé de haut parleur dans ce Cloud III. La restitution sonore au niveau des aigus est toujours une réussite, mais c’est cette fois dans le bas du spectre que l’ensemble manque de précision. Si vous étiez de l’écurie HyperX justement pour leur précision des basses et ultra basses, que ce soit en écoute de musique mais surtout en jeu vidéo, ici, la signature sonore du casque à évolué, et on se retrouve davantage sur de la clarté et un côté tranchant. Le soucis est que, si certains détails seront très bien entendus en jeu, on aura une impression d’impacts amoindris par rapport à d’autres casques. Forcément, c’est quelque chose que l’on pourra corriger, mais uniquement sur PC avec le dongle USB et le logiciel maison activé. Cela restreint tout de même l’utilisation.

La bonne surprise du casque cependant, c’est le travail effectué autour du micro. Là où le précédent sonnait un peu comme n’importe quel micro intégré, très aigu, avec beaucoup de bruit de fond, il n’en est rien ici. La capsule est ici dynamique, et il y a une très belle retranscription du bas du spectre. Nous avons l’impression d’avoir face à nous, en réalité, un vrai micro utilisable, notamment en réunion de travail ou en session coop si vous ne souhaitez pas utiliser votre setup de stream par exemple. Le micro possède de plus un filtre anti pop intégré, qui arrive à faire en bonne partie le travail.