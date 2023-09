Test Corsair Virtuoso Pro – Le bon casque pour streamer

Nombreux sont les casques souhaitant aujourd’hui trouver leur place, dans un contexte où le streaming à pris une grande part du quotidien des joueurs. Avec le Corsair Virtuoso Pro, on nous promet à la fois une qualité supérieure, mais aussi un véritable outil, avec une collaboration avec la marque Elgato. Voyons ce que cela donne en réalité.

Du confort pour la tête et les oreilles

Le premier contact avec le Corsair Virtuoso Pro est vraiment agréable. Lors de l’ouverture du carton, nous nous retrouvons face à une pochette rigide donnant immédiatement un aspect luxueux au produit. Nous avons reçu la version blanche du produit, qui est contrasté avec des teintes argentées. La première chose que l’on remarque, c’est la partie amovible des câbles. En effet, nous nous retrouvons avec deux sets de câbles : un premier avec uniquement le jack, pour rentrer dans la prise affiliée de notre PC ou notre carte son et être utilisé exclusivement pour l’audio ; le second câble ajoute quant à lui le micro.

Pas de bras fixe, et c’est tant mieux car ainsi on peut facilement mettre le micro comme on le souhaite, dépendant de ce que l’on désire sur le moment. Une bonnette est disponible, mais aussi un raccord audio si on doit séparer la sortie casque et micro. La seule chose que l’on pourrait reprocher à cette physionomie, c’est qu’il faille changer totalement notre câble pour passer de l’écoute à écoute plus micro pour garder un certain confort. De même, la place du bouton pour couper le micro est très étriquée. Mais en dehors de cela, le casque a fière allure avec de plus un design assez différent de ce que l’on voit au quotidien.

Lorsque l’on place le casque pour la première fois sur nos oreilles, on sent que celui-ci pèse son poids. Mais cette légère gène est rapidement dissipée par les mousses, autour de la tête et des oreilles, qui se révèlent particulièrement confortables. On oublie assez rapidement également la présence d’un câble venant de chaque côté, et on se plonge dans nos écoutes et sessions de jeu facilement.

Alors, c’est bien ?

Le premier constat est franchement plaisant Si l’aspect ouvert de l’appareil va faire que l’on a moins de graves que sur un casque fermé de façon naturelle, la retranscription sonore est plutôt fidèle. En terme de puissance sonore, l’ensemble a de la réserve, et on peut le pousser un peu. Sur des sessions de plusieurs heures, nous n’avons pas ressenti de gène particulière, notamment grâce à son confort très satisfaisant. Ce qui est vraiment bien également, c’est la possibilité de remplacer les parties en mousse sur la tête et les oreilles du casque. Celui-ci est conçu pour durer, et cela fait du bien. Pour connaître les futures possibilités de remplacement, il faudra cependant attendre de voir ce que sortira Corsair en terme d’accessoires. Si ce casque ne possède pas de logiciel de spatialisation spécifique, de part sa connectique uniquement en jack 3.5, nous avons tout de même une très belle stéréo avec un rendu précis.

Le Corsair Virtuoso Pro se veut pensé pour le streaming, et pour cela il faut un micro efficace et vraiment utilisable dans ce contexte. Le micro se comporte pour le coup très bien, ne nécessitant pas d’être collé à notre bouche. Il faut cependant faire attention à sa direction car on peut très facilement, en le repositionnant, l’orienter de façon à ce qu’il ne nous fasse plus face. Au niveau de la signature sonore ou du ton de ce micro, nous avons un rendu proposant une égualisation tournée vers les hauts médiums, lui permettant d’être prêt à être utilisé, et c’est une grande force.

De plus, si vous possédez un Elgator Wave XLR, sachez que vous pourrez utiliser le micro du Corsair Virtuoso dedans. Il sera ainsi considéré comme un micro XLR de la carte son. Cela vous permettra notamment d’utiliser des VST, des réglage d’égalisation, de compression ou des effets directement depuis le boitier. L’ensemble fonctionne tout aussi bien sur PC que sur console, de part sa sortie en jack 3.5, ou sa double sortie via le splitter inclus. A savoir par contre que le casque ne permet pas le réglage du volume. Vous devrez passer obligatoirement par le réglage sur votre ordinateur ou votre console. Cela peut être un frein pour certains joueurs, surtout ceux qui ne jouent que sur consoles, où la manipulation peut être fastidieuse.