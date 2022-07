Test Casque Epos H6PRO et Carte son externe GSX 300 – Duo gagnant sur toute la ligne

L’Epos H6PRO est déjà le quatrième casque de la marque à passer sur notre banc d’essai. A la fois similaires en terme de qualité et pourtant si différents au niveau des usages, les casques EPOS ne déçoivent jamais. Pour voir les tests réalisés précédemment, rendez vous sur les liens suivants pour l’Epos H3, le modèle H3 Hybrid ou encore le modèle H3PRO Hybrid qui est véritablement le must-have de la compagnie.

Dans ce bundle réunissant l’H6PRO et une carte son externe GSX 300, Epos s’adresse principalement aux joueuses et joueurs PC afin de leur offrir une alternative aux cartes sons intégrées. Attention que deux modèles sont disponibles à l’achat : un modèle à l’acoustique ouverte et un autre à l’acoustique fermée. C’est le premier modèle, celui ouvert, que nous avons reçu.

Vendu séparément à 179€ pour le casque et 79€ pour la carte son externe, le bundle proposé ici se trouve au tarif de 199€. Il peut donc être intéressant de se pencher sur l’association des deux.

Packaging

Pour accueillir le casque et le boitier externe, il faut un emballage plus grand qu’en temps normal. Néanmoins, Epos a réussi à compacter le tout afin de limiter les déchets et les risques de dégâts occasionnés durant le transport avec des produits très bien protégés. Toujours dans des tons noirs et sobres, fidèles à la compagnie, on sent tout de suite que nous avons affaires à des produits de qualité. A l’intérieur nous retrouvons le casque, le boitier de carte son externe ainsi que les différents câbles associés. USB-C, jack 3.5 classique, jack rose et vert pour connecter au boitier, tout est présent ainsi que les feuillets de démarrage rapide, de notice et de garantie de 2 ans.

Design

Comme pour la présentation extérieure, le casque H6PRO ainsi que le boitier GSX 300 sont impeccables. La qualité de fabrication est au rendez-vous comme toujours avec la compagnie EPOS. Pas de craquement ni de jeu entre les différentes parties assemblées malgré quelques tortures subies durant notre test. L’ensemble respire vraiment la qualité et on peut sans peine imaginer le produit durer sur plusieurs années sans broncher.

L’H6PRO reprend une couleur noire très classique et discrète qui se fondra dans la masse. Le boitier suit le même chemin avec un habillage noir et seule une petite touche de fantaisie avec une couleur bleu sur le contour de la molette sera de la partie. Les oreillettes sont confortables et bien rembourrées, tout comme l’arceau central qui s’appuie sur votre tête qui est bien souple. Ces derniers n’exercent aucune pression et permettent une portée de plusieurs heures sans constater la moindre gêne. Comme toujours sur les produits de la marque, les oreillettes sont réglables avec un système d’arceau cranté qui permet de reprendre ses réglages aisément après un transport ou une erreur de manipulation, toujours aussi pratique.

Ces oreillettes ne sont toujours pas pliables à 90 degrés et c’est bien dommage, cela faciliterait le transport du casque. Sur l’oreillette droite, nous retrouvons la molette du volume intégrée tandis que la gauche accueille le microphone détachable qui est en tige à bascule. Le GSX 300 profite lui aussi du même habillage noir et d’une qualité de fabrication impeccable. Sa taille réduite lui permet de se glisser n’importe où sur votre bureau et de se faire discret dans votre setup.

Confort

Comme toujours, le confort est au rendez-vous chez Epos. Cela s’explique par les matériaux utilisés, qui sont de qualités, ainsi que par la conception même du casque. La pression effectuée sur le crâne est très faible et le poids de 309 grammes y est surement pour quelque chose. Si ce n’est pas le plus léger des casques disponibles sur le marché, c’est en tout cas l’un des plus équilibrés au niveau de l’assemblage et on peut donc rester plusieurs heures avec l’H6PRO vissé sur la tête sans ressentir la moindre gêne.

Les porteurs de lunettes seront ravis, branches épaisses comme branches fines, avec des coussinets qui s’adaptent parfaitement à vos montures et qui n’exerceront pas de pression excessive. Le casque est livré avec deux câbles, un jack 3.5mm ainsi qu’un mini-jack permettant de se relier directement au PC ou au boitier GSX. Les deux câbles sont tressés et possèdent une longueur suffisante pour un usage confortable. La molette de volume située sur l’oreillette droite permet d’ajuster d’un simple geste le niveau sonore de l’appareil. Notez que, comme tous les modèles de la marque, il n’est pas possible d’obtenir une coupure complète du son, il restera toujours un volume très faible dans vos oreilles.

Comme nous vous le mentionnions au début de cet article, nous avons reçu la version « ouverte » du casque, ce qui fait que les matériaux pour les coussinets ne sont pas les mêmes que la version fermée ou encore que le casque dispose d’un grillage permettant d’entendre ce qui se passe dans notre environnement direct. C’est un critère qu’il vous faudra bien entendu prendre en compte au moment de l’achat du casque, l’isolation passive étant quasiment aux abonnées absentes sur cette version ouverte.

Qualité sonore et microphone

Commençons par la partie microphone qui se présente sous la forme d’une tige rabattable (et qui est détachable optionnellement). Ce dernier restituera très bien votre voix avec un rendu plutôt naturel et sans saccades ni coupure. Vos coéquipiers vous entendront parfaitement avec une voix claire et un volume de rendu suffisant sans qu’ils n’aient à augmenter leur volume au maximum. Les bruits de fond sont supprimés avec une belle efficacité. De manière générale, la qualité du micro est très bonne mais ne sera peut-être pas suffisante pour du streaming plus poussé.

En ce qui concerne le rendu audio et sonore du casque, on reste en terrain connu avec d’excellentes performances. N’ayant pas reçu les deux versions du casque, il nous sera impossible de vous faire un comparatif entre la version ouverte et la version fermée. Néanmoins nous pouvons vous faire un retour sur cette version ouverte qui porte bien son nom et qui vous permettra de rester connecté à votre environnement. Le choix de cette version se fera donc attentivement si vous êtes sûr de pouvoir l’utiliser en environnement relativement calme, au risque de ne pas pouvoir profiter correctement de la qualité sonore offerte par cet H6PRO.

Le son est plutôt bien équilibré de base avec des aigus et des médiums qui coexistent sans difficulté avec les basses qui ne se font pas étouffantes comme sur beaucoup de modèles gaming à l’heure actuelle. Sachez également que grâce au boitier GSX 300, il est possible d’utiliser la suite logicielle « Gaming Epos » qui vous permettra d’enregistrer différents profils audios et de jouer avec l’égalisateur.

Prise en main

Parlons un peu maintenant de la facilité de branchement de l’ensemble ainsi que de la suite logicielle. La carte son externe GSX 300 se branche en USB à votre ordinateur et le casque vient se brancher grâce aux deux câbles rose et vert. Tout est « plug and play » et la longueur des câbles est suffisante pour ne pas devoir rester collé au boitier. La carte son externe se présente comme un petit boitier en plastique qualitatif de moins de 160 grammes et aux dimensions suivantes : 91 x 81 x 41 mm. Il est donc facile pour lui de se faire discret et de se fondre quelque part sur votre bureau.

Vous tirerez parti de toutes ses qualités en installant la suite logicielle « Gaming Epos » qui vous permettra différents réglages aussi bien en sortie qu’en entrée. Vous pourrez configurer votre propre profil audio ou utiliser des profils déjà existants (films, e-sport, jeu, …) et enregistrer le tout très facilement. Pour passer d’un profil à l’autre, il vous suffira d’appuyer sur le bouton situé à l’avant à côté de la molette de volume, ce qui fera changer l’anneau de couleur pour vous indiquer sur quel profil vous avez basculé. Plutôt pratique et intuitif.

Le rendu sonore sera légèrement amélioré et en ce qui concerne la partie microphone, les petits parasites qui pourraient subsister sont complètement effacés et permettent une voix claire et précise.

Où acheter Epos H6PRO et GSX 300 ?

Caractéristiques Epos H6PRO et GSX 300