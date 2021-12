Masayuki Uemura, l’architecte de la NES et SNES, est décédé à 78 ans

Si Nintendo est le constructeur qu’il est aujourd’hui, c’est en grande partie grâce aux talents et à l’esprit de Masayuki Uemura. Celui qui a dirigé les travaux sur les premières consoles de salon du constructeur est décédé il y a de cela quelques jours, à l’âge de 78 ans, comme nous l’apprend malheureusement NintendoLife, qui a relayé le communiqué de l’université de Ritsumeikan.

Un grand homme du jeu vidéo, qui a marqué l’histoire de Nintendo

Masayuki Uemura est notamment reconnu pour avoir été l’architecte principal des consoles NES et SNES de Nintendo, qui ont aidé le constructeur à de venir immensément populaire à travers le monde. Uemura avait rejoint Nintendo en 1972, où il a dirigé l’équipe R&D2 pour la conception de la NES sous la direction de Hiroshi Yamauchi, président de Nintendo à l’époque. Il a également été l’architecte de l’un des accessoires de jeu vidéo les plus connus, le Zapper, en plus d’avoir œuvré ensuite sur la SNES.

En plus de son travail sur les consoles, cette équipes a aussi aidé à concevoir les premiers titres liés à des célèbres licences, et Uemura a notamment été producteur sur Ice Climber. Autant dire que l’homme a influencé une bonne partie du milieu et a contribué à faire ce qu’est le jeu vidéo aujourd’hui.

Après avoir quitté Nintendo en 2004, il est devenu professeur à l’université Ritsumeikan, où il a participé à la fondation d’un centre pour les études liées au jeu vidéo, qui est le seul endroit au Japon où étudier ce domaine.

Masayuki Uemura est décédé le 6 décembre dernier, à l’âge de 78 ans. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches.