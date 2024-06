Après X-Men 97, un autre shot de nostalgie

Cette compilation s’adressera naturellement en premier lieu aux fans de l’univers Marvel, mais même celles et ceux qui n’ont pas spécialement de grand affect pour la Maison des Idées pourront s’intéresser à Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, à condition d’aimer les jeux de combats. Car c’est la présence de Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes qui fait surtout parler ici, tant le jeu est devenu culte au fil des années.

Voici la liste des jeux compris dans Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics :

X-Men: Children of the Atom

Marvel Super Heroes

Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes

Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes

Marvel Super Heroes vs. Street Fighter

X-Men vs. Street Fighter

The Punisher

Les jeux disposeront d’un monde online pour l’occasion, avec l’intégration du rollback et d’un mode Entraînement pour bien se préparer à se mesurer au monde entier. Si vous aimez plutôt regarder vos amis se mettre sur la tronche, vous pourrez profiter d’un mode Spectateur, tandis que des classiques modes Musées seront aussi de la partie.

La sortie de ce Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics est prévue pour cette année, sans plus de précisions, sur PC (Steam), PS4 et Nintendo Switch. Notons d’ailleurs qu’une édition physique sera proposée sur PS4.