La compilation Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics arrivera finalement sur Xbox, mais en 2025

Les deux compilations Capcom devaient initialement voir le jour uniquement sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch. L’absence de version Xbox a interrogé, notamment avec un Capcom qui a plutôt l’habitude de ne pas faire l’impasse sur une plateforme en temps normal. Le débat s’est propagé sur les réseaux sociaux et Capcom a entendu l’appel, c’est pourquoi il s’engage maintenant à sortir des versions Xbox One pour Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics et Capcom Fighting Collection 2.

L’éditeur invoque des discussions techniques avec Microsoft qui vont permettre à ces versions Xbox de voir le jour, mais seulement l’année prochaine :

« Nous sommes heureux d’annoncer qu’après des discussions techniques avec nos partenaires chez Microsoft, MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics et Capcom Fighting Collection 2 sortiront sur Xbox One ! Les deux versions Xbox arrivent en 2025, alors restez à l’écoute pour plus d’informations ! »

Rappelons que Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics sortira le 12 septembre sur les autres plateformes, tandis que Capcom Fighting Collection 2 est quant à lui de toute façon déjà prévu pour 2025.

We're happy to announce that after technical discussions with our partners at Microsoft, MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics and Capcom Fighting Collection 2 will release on Xbox One! 🎉

Both Xbox versions arrive in 2025, so stay tuned for more information! pic.twitter.com/Omdfe6IgYH

— Capcom USA (@CapcomUSA_) September 3, 2024