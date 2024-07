Capcom est partant pour produire un nouveau Marvel vs. Capcom

Seulement une question de temps ?

Un Marvel vs. Capcom 5 est-il possible ? C’est ce que le site Dexerto est allé demander au producteur Shuhei Matsumoto, qui se concentre actuellement sur la sortie de Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics. Le projet ne semble pas encore être sur la table, mais Capcom y pense, et la ressortie des autres épisodes pourraient être un moyen de jauger l’intérêt des fans pour un nouvel opus :

« L’équipe de développement de Capcom a de grands rêves. Il y a peut-être une opportunité pour un nouveau jeu Marvel vs Capcom. Il y a peut-être une opportunité pour un nouveau jeu SNK avec Capcom. Je ne sais pas. Mais si cela devait se produire, cela prendrait du temps et des efforts, et à court terme, ce que nous pouvons faire maintenant est au moins de réintroduire ces anciens jeux à un nouveau public, pour des gens qui n’auront peut-être pas l’occasion d’y jouer […] Nous adorons ces jeux. Nous espérons que vous aussi, et peut-être qu’à l’avenir, si les gens se familiarisent avec ces séries, il pourrait y avoir de futures opportunités créer des jeux encore plus gros. »

La technique est connue. D’abord sortir des remasters pour mesurer l’intérêt du public avant de se lancer dans un épisode inédit. Et dans cette optique, Ultimate Marvel vs Capcom 3 pourrait avoir droit à un peu d’attention puisque le producteur indique que cet épisode et d’autres jeux de combat pourraient eux aussi être remis au goût du jour.

En attendant, il faut également que Capcom obtienne l’aval de Marvel (et donc Disney). On pourrait se dire que ce n’est pas gagné, mais selon Matsumoto, Marvel n’est pas du tout fermé à l’idée de voir de nouveaux jeux être produits et regarde avec attention ce qu’il se passe autour de la communauté Marvel vs. Capcom, ce qui a notamment permis le développement de la compilation à venir :

« En ce qui concerne les anciens titres Marvel développés par Capcom, c’est quelque chose que moi-même et l’équipe souhaitions rééditer depuis des années et des années maintenant. C’était juste une question de timing et de s’assurer que tout le monde était à bord. Nous sommes en discussion avec Marvel depuis des années maintenant pour voir si nous pouvons y parvenir. Ils étaient également partants. C’est un peu comme si toutes les étoiles étaient alignées. Le timing était idéal et nous pouvons désormais lui donner vie. Nous sommes tous très excités. Et une partie de ce qui a motivé tout cela l’attention que Marvel avait pour les tournois communautaires comme l’EVO. »

Marvel observera donc avec attention la sortie de Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics pour savoir s’il est prêt à envisager le futur de la licence, ce qui n’était franchement pas gagné avec le dernier épisode de la saga.