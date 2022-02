Martha is Dead censuré sur PlayStation avec un report de la version physique

Dans quelques semaines sortira Martha is Dead, un jeu d’horreur psychologique développé par le studio italien LKA. En projet depuis plusieurs années, le titre fait face à une mauvaise nouvelle qui vient de tomber pour ses développeurs : Sony a exigé une modification du contenu pour que le jeu puisse sortir sur les consoles PlayStation. Une censure, qui s’accompagne donc d’une révision de la copie.

Une censure uniquement sur PlayStation

Wired Productions, l’éditeur du titre, et LKA, le studio de développement, ont ainsi publié un communiqué de presse. Celui-ci nous explique que les développeurs ont dû modifier avec regret l’expérience sur les versions PS4 et PS5 avec certains éléments jugés non conformes par Sony. On ne connait pas l’impact sur le nombre de scènes coupées ou modifiées, mais il faut s’attendre à une aventure légèrement dénaturée sur PlayStation.

A statement on Martha Is Dead pic.twitter.com/iI3T5s4LYR — Martha Is Dead (@MarthaisDead) February 11, 2022

Cette demande de censure de la part de Sony engendre également un retard des versions physiques. Les développeurs doivent effectivement revoir leur copie avant de l’envoyer dans les usines de pressage. Just for Games, le distributeur français du jeu, nous indique que ces versions physiques arriveront le 10 mars prochain. La relative bonne nouvelle, c’est que les joueurs et joueuses PC et Xbox ne seront pas affectés puisque ces versions ne seront pas amputées et proposeront l’aventure originale, comme l’ont pensée les créateurs.

Pour rappel, Martha is Dead est un thriller psychologique qui nous raconte une histoire sombre qui se déroule à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. L’intrigue nous apprend que Martha, une jeune fille, est découverte noyée dans un lac, et sa sœur jumelle va devoir endosser un lourd secret tout en découvrant ce qu’il s’est passé. Une aventure résolument mature et funeste, destinée à un public adulte.

Martha is Dead arrivera le 24 février en version numérique sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series avec un contenu censuré sur PlayStation, puis en version physique le 10 mars.