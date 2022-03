Mario Kart 8 Deluxe présente ses 8 nouveaux circuits dans un trailer

Lors du dernier Nintendo Direct, on a appris que Mario Kart 8 Deluxe va avoir droit à une série de DLC jusqu’en 2023, qui ajoutera des circuits supplémentaires au jeu de base histoire de le rendre encore plus complet. Ces DLC arriveront donc par vagues de 8, et la première extension du jeu sort aujourd’hui, l’occasion pour Nintendo de faire un petit tour de circuit en nous présentant les nouveaux décors qui attendent celles et ceux qui vont craquer pour le pack.

La première vague est là

Ce nouveau trailer japonais met donc en avant les nouveautés de ce DLC via un aperçu rapide de chaque nouveau circuit compris dans cette première vague.

Pour rappel, voici les nouveaux circuits et coupes qui vous attendent :

La Coupe Turbo Dorée : Promenade Dorée (Mario Kart Tour), Circuit Toad (Mario Kart 7), Montagne Choco (Mario Kart 64) et Supermarché Coco (Mario Kart Wii).

: Promenade Dorée (Mario Kart Tour), Circuit Toad (Mario Kart 7), Montagne Choco (Mario Kart 64) et Supermarché Coco (Mario Kart Wii). La Coupe Maneki-Neko : Traversée de Tokyo (Mario Kart Tour), Corniche Champignon (Mario Kart DS), Jardin Volant (Mario Kart: Super Circuit), et Dojo Ninja (Mario Kart Tour).

Le Booster Course Pack est donc dès maintenant disponible pour Mario Kart 8 Deluxe sur Switch, et est disponible « gratuitement » si vous possédez déjà le Pack additionnel du Nintendo Switch Online