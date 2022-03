Mario Kart 8 Deluxe : La première extension est déjà disponible en préchargement

L’extension de Mario Kart 8 Deluxe arrive très prochainement, ce vendredi 18 mars pour être exact. Et pour tous les fans de Mario Kart (et il y en a beaucoup) ce pack d’extension est très attendu, surtout que beaucoup d’ajouts étalés sur presque deux ans sont à prévoir. Et Nintendo a déjà annoncé que vous pouvez télécharger la première vague en avance.

C’est quoi déjà la première vague ?

If you’re a Nintendo Switch Online + Expansion Pack member, you can already download the Mario Kart 8 Deluxe – Booster Course Pass at no additional cost now and be ready to play at launch this Friday! Download now: https://t.co/0TTXv9Fw91 pic.twitter.com/t1GcfQ0uHi — Nintendo UK (@NintendoUK) March 15, 2022

Pour rappel, le Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pack s’étalera sur un total de 6 vagues de 8 courses chacune, pour un total de 48 courses. Et dans la première qui sort vendredi, voici les coupes et les courses disponibles :

La coupe Turbo Dorée : Promenade Dorée (Mario Kart Tour), Circuit Toad (Mario Kart 7), Montagne Choco (Mario Kart 64) et Supermarché Coco (Mario Kart Wii).

: Promenade Dorée (Mario Kart Tour), Circuit Toad (Mario Kart 7), Montagne Choco (Mario Kart 64) et Supermarché Coco (Mario Kart Wii). La Coupe Maneki-Neko : Traversée de Tokyo (Mario Kart Tour), Corniche Champignon (Mario Kart DS), Jardin Volant (Mario Kart: Super Circuit), et Dojo Ninja (Mario Kart Tour).

Voici la liste exhaustive de toutes les courses disponibles vendredi. Et comme on vous l’a déjà dit précédemment, vous pouvez d’ores et déjà précharger l’extension si vous ne voulez pas perdre de temps, mais il faudra évidemment que vous l’ayez acheter au préalable, ou que vous l’ayez eu dans le Nintendo Switch Online au même titre qu’Animal Crossing: New Horizons.

Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pack sera disponible le vendredi 18 mars sur Switch pour un prix de 24,99 €.