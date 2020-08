Manifold Garden : Le puzzle-game est désormais disponible sur PS4, Xbox One et Switch

Sorti au préalable sur Apple Arcade et sur l’Epic Games Store en octobre 2019, Manifold Garden a profité d’une fenêtre qui lui était consacrée lors de l’Indie World de Nintendo pour annoncer son arrivée sur Switch. Juste après ont suivi les confirmations pour les versions Xbox One et PlayStation 4.

Casse-tête à l’envers

Le titre de William Chyr Studio avait déjà été teasé durant le PlayStation Experience 2014 sous le nom de Relativity, mais la création indépendante longtemps balbutiante a depuis pris une tournure artistique étonnante avec un gameplay qui joue avec la gravité. Graphiquement inspiré par les œuvres de Maurits Cornelis Escher, le jeu nous livre une véritable plongée au travers de structures impossibles, complexes et vertigineuses.

Si l’œil risque d’être subjugué et souvent trompé, le cerveau risque de ne pas forcément apprécier puisque le gameplay tirera bien entendu le potentiel d’un tel environnement. Ainsi, lorsque vous vous trouvez en bas d’un immeuble et que vous tombez, vous atterrirez sur son toit. Les structures sont donc également infinies et ce dans toutes les directions. Alors à vous de manipuler la gravité en parcourant les différents mondes que proposeront le jeu, et restaurez-les en ramenant la végétation en leur sein.

Le soft comprendra notamment un mode Photo qui, on l’imagine sans peine, risque de donner des clichés particulièrement intéressants, en témoigne notamment ceux pris grâce à la fonctionnalité « Aléatoire » de ce mode – qui prend des photos pour vous – que vous retrouverez dans la galerie ci-dessous.

Manifold Garden est disponible au prix de 19,99€ sur Switch, PlayStation 4 et Xbox One. 10% de remise sont d’ailleurs alloués à tous les joueurs Microsoft et Nintendo, tandis que du côté de Sony, la remise est autant valable sur l’édition Standard que Deluxe, mais uniquement pour les abonnés PS+. L’édition Deluxe coûte 26,99€ et comprend le jeu de base ainsi qu’un thème dynamique créé par Truant Pixel, et la bande originale composée par Laryssa Okada.