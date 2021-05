Manifold Garden fera son entrée sur PlayStation 5 le 20 mai

Sorti initialement fin 2019 sur Apple Arcade et Epic Games Store, Manifold Garden est progressivement arrivé sur d’autres supports. Après les moutures PlayStation 4, Xbox One et Switch en août 2020 puis sur Xbox Series X|S quelques mois après, voici qu’il se prépare à débouler sur PlayStation 5.

Rendez-vous dans quelques jours

Prenez donc votre agenda : Manifold Garden sera disponible sur PlayStation 5 le 20 mai prochain. Cette mouture nouvelle génération sera compatible 4K et prendra en charge le 60 fps. La manette DualSense sera aussi utilisée à bon escient puisqu’elle sera optimisée pour le retour haptique. Le système d’aide sera aussi de la partie.

Pour celles et ceux qui aiment le physique, sachez que iam8bit proposera une version physique sur PS5 et Switch. Une édition limitée avec un tirage à 1000 exemplaires sera aussi mise en vente, regroupant le jeu et un vinyle de la bande-son. Qui sait, peut-être qu’une version boîte sera aussi proposée chez l’un de nos distributeurs locaux.