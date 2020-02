Lonely Mountains Downhill dégaine une mise à jour significative

Lonely Mountains Downhill vous vous souvenez ? Mais si, cette simulation de VTT grisante où l’on pouvait dévaler des montagnes à toute vitesse et faisant preuve d’un skill de roi de la glisse ? Non, toujours pas ? Bon, et si je vous dis : le jeu qui avait suscité l’hilarité générale de toute la rédaction d’ActuGaming lorsqu’on s’était rendu compte que le gentil testeur qui s’était proposé pour l’Indie Story n’avait fait qu’enchaîner les gamelles et les sorties de piste ? Ah oui là, étrangement ça vous revient !

Figurez-vous que les développeurs allemands du studio indépendant Megagon Industries se sont fendus d’une belle mise à jour après avoir attentivement pris note des retours de la communauté.

Un système de progression plus avantageux

Deux éléments majeurs devraient ainsi modifier significativement le fonctionnement du titre.

D’une part, un nouveau système de pièces de vélo permettra d’attribuer celles-ci à n’importe quel vélo. Cette nouvelle manière de faire imposera toutefois de racheter tous les vélos. D’autre part, un certain nombre de correctifs ont été introduits pour allonger le timing nécessaire pour réaliser un certain nombre de challenges ou encore accroître le nombre d’accidents tolérés pour valider un défi (merci de votre compréhension!).

De quoi redemander une descente de vélo endiablée de la part de notre testeur kamikaze ? De toute évidence, seul un mouvement populaire de grande ampleur pourra convaincre notre courageux collègue de remonter en selle!