Lonely Mountains: Downhill arrive sur Switch le 7 mai

Le très sympathique jeu de VTT Lonely Mountains: Downhill, sorti l’année passée sur consoles et PC, va faire son entrée sur Switch. Cela avait déjà été annoncé ; par contre, nous n’avions pas encore de date, tout du moins, jusqu’à aujourd’hui. Le studio nous donne rendez-vous pour le 7 mai prochain, date à laquelle on pourra dévaler les pentes sur la machine de Nintendo.

De l’adresse et du défi

Après Steam, le PlayStation Store et le Xbox Live, c’est à l’assaut de l’eShop que s’attaque Lonely Mountains: Downhill. Il sera disponible en version numérique au tarif de 19.99€. Le poids n’est pas encore connu sur Switch mais sur les autres plateformes, il ne dépasse pas les 1 Go.

Ce portage profitera de tout le contenu déjà sorti et évidemment, une compatibilité avec la console. Il s’agit d’un jeu de VTT où il est question de terminer des parcours en descendant des chemins tortueux. Si jamais vous voulez en savoir plus, on vous en parlait dans un précédent Indie Story :