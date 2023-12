Une sortie courant 2024

Premier projet du jeune studio berlinois Emberstorm Entertainment, REKA est un jeu d’aventure qui fait la part belle à la culture et à la mythologie slave. Il vous placera dans la peau d’une sorcière slave sous la tutelle de Baba Yaga et qui voyage à travers le pays avec un chalet magique. Cela se traduit par une épopée à la troisième personne avec de l’exploration, du craft, de la concoction de potions et quelques éléments de RPG.

En cette semaine pourtant bien chargée par l’actualité des Game Awards, le développeur indépendant voulait tout de même faire le point sur son jeu : en plus d’une courte bande-annonce qui nous imprègne de son univers, on apprend que REKA arrivera en accès anticipé au cours du 2ème trimestre 2024 sur Steam.

Il sera possible de découvrir le prologue et le premier chapitre tout en tester les mécaniques de construction et de personnalisation de notre drôle de maison. Pas de version console évoquée pour l’instant, on imagine qu’il faudra attendre de voir comment cet early access se déroule.