Baba Yaga sera en bonne compagnie

Initialement prévu pour le 2ème trimestre avant d’évoquer une sortie au début de la période estivale, REKA a préféré peaufiner son expérience en confirmant un ultime report (et en profite pour dévoiler une vraie date) : la sortie est désormais logée pour le 12 septembre 2024. Ce titre qui mélange aventure et exploration, saupoudrés d’un peu de concoction de potions et de légers éléments de RPG, semble avoir la volonté de peaufiner son univers.

Dans REKA, on y incarne une sorcière slave, disciple de la célèbre Baba Yaga. On voyagera ainsi à bord d’un chalet magique, cet étrange bicoque sur pattes de poulet et l’on tentera de trouver sa voie dans ce monde. Un pitch intrigant, qui sera soutenu par Rhianna Pratchett, qui vient de rejoindre l’équipe en tant que scénariste principale. L’autrice et scénariste a notamment œuvré sur les scénarios de Heavenly Sword, Mirror’s Edge et Overlord et a aussi contribué aux reboot de Tomb Raider et BioShock Infinite.

On ne sait pas si l’artiste rejoint le projet en cours de route ou si elle a déjà eu l’occasion de travailler un peu sur le titre jusqu’à présent. La sortie étant toute proche, on imagine qu’elle va surtout épauler le studio pour les contenus à venir : REKA sort effectivement d’abord en accès anticipé et se bonifiera de nouvelles choses à faire au fil du temps.