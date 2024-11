Light of Motiram, le faux-Horizon à la sauce survie de Tencent, sortira également sur PS5 et mobiles

Sony n’est visiblement pas fâché

Lorsque Palworld est venu prendre une inspiration évidente chez Pokémon, avait des doutes sur la faisabilité d’une version Switch, Nintendo ne plaisantant pas vraiment avec ce genre de choses. Le constructeur a bien trouvé quelque chose à redire sur le sujet étant donné qu’il s’est attaqué à Pocketpair pour une sombre histoire de brevet. Avec Light of Motiram, Sony peut-il faire de même ? Pas certain qu’il le souhaite vraiment.

Après tout, Tencent reste l’un de ses gros partenaires et l’un des éditeurs les plus importants du monde. Et il faut croire que Sony était au courant de la chose puisque Light of Motiram sortira également sur PS5. Gematsu fait même remarquer que c’est directement PlayStation qui l’annonce sur ses propres réseaux sociaux chinois (comme sur Weibo). On est donc loin d’un potentiel conflit entre les deux boîtes.

Le titre sortira également sur les plateformes iOS et Android en plus du PC. Deux nouvelles vidéos ont été publiées dans la foulée et capturées par Gematsu, l’une étant une version longue du trailer d’annonce, la deuxième étant une grosse vidéo de gameplay de plus de 16 minutes. On y voit ainsi qu’il s’agit bien d’un jeu de survie classique, quand bien même l’univers est fortement inspiré (pour rester poli) par celui de Horizon.