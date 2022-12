Accueil » Actualités » Let’s School : Un jeu de gestion d’école annoncé par les créateurs de My Time At Portia

Après avoir s’être fait connaître avec My Time At Portia, le développeur Pathea Games a remis le couvert avec une suite, My Time At Sandrock. Toujours en accès anticipé, celui-ci n’est pas le seul projet en cours chez le studio, qui vient d’annoncer Let’s School. Un titre beaucoup moins ambitieux, qui vous demandera de devenir directeur d’école.

Construisons la meilleure école

Présenté comme un jeu de simulation/management d’école, Let’s School vous fait incarner un directeur qui va retaper son ancienne école. On construit notre bâtiment, on met en place une dizaine d’installations avec une centaine d’outils et on garde l’objectif principal, faire en sorte que nos élèves décrochent les meilleures notes et réussissent leur examen. Chaque élève et personnel a tout de même ses propres intérêts et motivations, et il faut donc faire les bons choix.

La petite histoire derrière le titre a d’ailleurs de quoi donner le sourire. Le studio explique que tout est parti d’un prototype conçu par le producteur Lanka sur lequel il avait travaillé pendant 18 mois et qui, une fois présenté au reste de l’équipe, a tout de suite séduit son entourage. Comme le souligne le communiqué de presse : « Let’s School est un peu différent de ce que pour quoi le monde nous connaît ».

Pas encore de date de sortie mais Let’s School vise une arrivée début 2023. Le titre n’est pour l’instant prévu que sur PC via Steam. Le français ne semble pas (encore ?) pris en charge, il faudra donc se contenter d’un jeu en anglais, sauf changement d’ici la sortie.