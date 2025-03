Les licenciements continuent chez PlayStation, notamment au sein du studio Visual Arts

On pourrait croire qu’avec des trimestres aussi bien remplis que les derniers enregistrés chez Sony, les employés pourraient souffler un peu et ne pas avoir cette épée de Damoclès constamment sur leur tête, mais c’est mal connaître le capitalisme. Les récents projets annulés chez PlayStation ont malheureusement conduits à la perte de plusieurs emplois, et le bilan n’est pas encore tout à fait terminé si l’on en croit les sources de Kotaku.