Le studio derrière Clair Obscur: Expedition 33 précise ses influences et donne des détails en plus sur le RPG au tour par tour

Une somme d’influences qui rend curieux

Pas besoin de répéter les évidences, l’amour que porte l’équipe de Sandfall Interactive aux grandes sagas de JRPG saute aux yeux. Final Fantasy, Persona ou encore Tales of sont bien entendu des sources majeures d’inspiration pour le titre, mais son système de combat au tour par tour va aussi aller puiser dans le genre de l’action avec des licences plus étonnantes, comme l’explique Guillaume Broche, fondateur et directeur créatif de Sandfall Interactive :

« Nous nous sommes inspirés de jeux d’action comme les Souls, Devil May Cry et NieR, et leur gameplay gratifiant était un élément que nous souhaitions incorporer dans un jeu au tour par tour. Lorsque vous jouez à ces jeux, vous devez apprendre les attaques, les timings et les faiblesses de chaque ennemi, et nous voulions traduire ce challenge dans un nouveau genre […] J’ai longtemps réfléchi à comment rendre les combats au tour par tour plus intéressants. Le système de rythme d’attaque est un mélange de plusieurs inspirations — nous voulions créer quelque chose de dynamique pour correspondre à la vision que nous avions pour les combats.»

Ce système devrait effectivement ne pas être aussi « inactif » que d’autres RPG au tour par tour, puisque vous jouerez même durant le tour des ennemis :

« Le système de combat est ce que nous appelons tour par tour réactif. Vous pouvez prendre votre temps durant le combat pour définir vos stratégies, mais durant le tour de l’ennemi, vous pourrez esquiver, sauter par-dessus, ou parer les attaques pour déclencher une puissante contre-attaque. Vous pourrez également augmenter l’efficacité de vos compétences en maîtrisant le rythme des attaques. Les joueurs seront également récompensés pour leur talent— il est même possible de finir le jeu sans prendre de coup si vous maîtrisez tous les patterns de vos ennemis. »

La comparaison avec les licences citées plus haut s’arrête cependant au gameplay, puisque pour son récit, Sandfall est plutôt allé puiser dans un grand classique de la littérature de science-fiction française ainsi que dans l’un des mangas les plus populaires de ces dernières années :

« En termes de narration, nous nous sommes également inspirés d’un roman français appelé La Horde du Contrevent, qui est un roman fantastique sur un groupe d’explorateurs qui voyagent à travers le monde. En général, les histoires qui racontent des aventures vers l’inconnu, malgré d’énormes risques, comme le manga/anime L’Attaque des Titans, m’ont toujours attirées. »

Un cocktail étonnant qui donne lieu à l’un des jeux les plus intrigants du moment. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce dernier, n’hésitez d’ailleurs pas à consulter notre récap’ complet des informations à son sujet.

Clair Obscur: Expedition 33 sera disponible en 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.