Le studio 4A Games (Metro) reste finalement sous la tutelle d’Embracer Group

4A Games ne descend pas du métro Embracer

Lors de la séparation, Embracer et Saber semblaient ne pas savoir quoi faire de ces deux studios. Une option d’achat avait été placée et permettait à Saber d’acquérir 4A Games ainsi que Zen Studios lorsqu’il en aurait envie, et s’il était prêt à dépenser 81 millions de dollars pour cela, soit la valeur estimée des deux studios. Le temps de cette offre n’avait pas été rendu public, mais il est probablement écoulé aujourd’hui puisque Embracer annonce – via son PDG Lars Wingefors – conserver les deux équipes en son sein :

« Nous sommes satisfaits de la conclusion de cette transaction et très heureux de voir les excellentes équipes et les atouts de 4A Games et Zen Studios rester au sein d’Embracer. Ils constitueront des éléments importants de notre futur. »

Jason Schreier de Bloomberg a contacté le PDG de Saber Interactive, Matt Karch, afin d’avoir sa version. Il déclare avoir toujours eu envie d’obtenir 4A Games mais qu’il « est préférable pour tout le monde » que le studio reste chez Embracer.

Une revente aurait peut-être entraîné des licenciements comme c’est souvent le cas dans ce genre de transaction. Mais estimer que 4A Games est en sécurité chez Embracer, à la vue de l’état du groupe, est illusoire. Pour assurer sa survie, le studio prépare actuellement deux jeux AAA qui n’ont pas encore été annoncés.