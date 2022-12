Bandai Namco annonce un nouveau projet avec Akira Toriyama, Sand Land Project

Si le mangaka Akira Toriyama est principalement connu à travers le monde pour avoir donné vie à Dragon Ball, ce n’est pas la seule œuvre qu’il compte à son actif. Il existe également d’autres projets bien moins connus que l’on doit à l’auteur, comme Sand Land, un manga qui a eu une courte vie et qui a été publié au début des années 2000, dont l’histoire tient en un seul tome. Sand Land pourrait connaitre une seconde vie puisque Bandai Namco a décidé de s’intéresser à ce récit, après avoir écumé toutes les propositions possibles avec les jeux Dragon Ball.

Un jeu sur un manga peu connu de Toriyama ?

Sans que l’on sache trop pourquoi ni à quoi ce Project Sand Land va ressembler, Bandai Namco nous informe que quelque chose est en préparation. Pour le moment, seul un teaser a été publié, mais l’éditeur nous donne déjà rendez-vous pour le 17 décembre prochain afin d’en savoir plus.

Pour celles et ceux qui ne connaitraient pas le manga, Sand Land raconte l’histoire d’un jeune prince démon, Beelzebub, qui vit dans un monde ou les siens côtoient les humains et où la seule rivière qui permettait de vivre a disparu. Beelzebub part à la recherche d’une fontaine qui pourrait palier à ce problème, accompagné par son ami Thief et un ancien shérif nommé Lao.