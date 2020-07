Le jeu d’aventure Carto sortira également sur consoles de salon

Avec son initiative PlayStation Indies, Sony semble décider à donner un petit coup de pouce à certains projets indépendants. Le programme a ainsi mis en lumière plusieurs productions ces derniers jours, parmi lesquelles on peut compter Carto qui vient d’annoncer des versions consoles.

Guidez Carto à travers son voyage

Annoncé il y a quelque temps, Carto était attendu sur PC via Steam et l’Humble Store. Le titre développé par le studio Sunhead Games, basé à Taiwan, n’avait cependant pas encore de réelle visibilité, jusqu’à cette annonce de versions consoles : le titre arrivera plus tard en 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Présenté comme une histoire chill, Carto, est un jeu d’aventure/énigme où l’on y suivra un personnage du même nom que le jeu et notre objectif est de le guide dans son voyage. Pour cela, il faudra réorganiser des morceaux de la carte et créer notre propre chemin. Il faudra également aider divers personnages que l’on croisera et résoudre leur problème.