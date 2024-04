Pour faire le plein d’indies

Ce nouvel IGN x ID@Xbox sera l’occasion de découvrir une multitude de jeux indépendants à ajouter à sa liste de souhaits, grâce à une série de trailers exclusifs et de nouvelles vidéos de gameplay. Le line-up de l’année dernière était déjà bien garni avec, entre autres, Karateka, Axiom Verge 2 et Sea of Stars.

Pour cette nouvelle édition, on pourra notamment compter sur la présence de Vampire Survivors, Dungeons of Hinterberg, 33 Immortals et Lost Records Bloom & Rage. Pour le reste, il vous faudra regarder l’évènement sur les réseaux d’IGN comme la chaîne Youtube ou encore la chaîne Twitch. Pour ceux qui ne pourront pas assister au live, nous vous proposerons un résumé complet des annonces comme pour la dernière édition.

Le IGN x ID@Xbox se déroulera le 29 avril prochain à 19 heures (heure française).