Le FPS POSTAL 4: No Regerts annoncé sur PlayStation et déjà daté

Déjà disponible sur PC depuis quelques mois, Postal 4: No Regerts vient d’être annoncé sur consoles. Et plus précisément, sur PlayStation 4 et PlayStation 5. La sortie ne se fera qu’en numérique et arrivera via le PlayStation Store le 21 mars. Une nouvelle bande-annonce a été diffusée pour l’occasion, histoire de nous rappeler ce qui nous attend, avec un FPS quelque peu décalé.

Pas de regret sur PlayStation

Après une période d’accès anticipé (qui n’avait pas emballé notre rédaction) qui a duré plus ou moins 3 ans, le titre a ensuite débarqué en avril 2022, sur Steam & GOG. Quasiment un an plus tard, voici qu’il débarque sur consoles de salon, avec des contrôles pensés pour la manette. Rien de prévu pour l’instant sur les autres supports, mais le studio n’est pas fermé à l’idée.

Pour les personnes qui ne connaissent pas le titre, sachez qu’il s’agit de la « vraie » suite de Postal 2, qui prend la forme d’un FPS satirique et décomplexé. Il est possible d’effectuer des quêtes secondaires optionnelles pour des récompenses supplémentaires et se balader dans la ville d’Edensin pour y mettre le boxon. Moult armes et accessoires sont à disposition pour cette mission, avec des tenues loufoques, des lance-flammes façon pistolets à eau, des caisses de pigeons pour distraire les ennemis et bien d’autres.

Postal 4: No Regerts est actuellement disponible sur PC et sortira le 21 mars sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Il est actuellement vendu à 38.99€ sur Steam et GOG.com.