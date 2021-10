Le film Resident Evil: Welcome to Raccoon City dévoile un premier trailer

Après les inquiétudes des fans concernant le film Resident Evil: Welcome to Raccoon City suite à de première images, Sony a finalement dévoilé un trailer nous donnant un aperçu plus clair du ton de ce long-métrage.

« I say hey what’s going on »

On ne sait trop quoi penser de ce nouvelle bande-annonce de l’adaptation du célèbre Surival Horror de Capcom. Alors que les fans s’attendaient à mieux après les très critiqués films de Paul W.S. Anderson, la vision de Johannes Roberts semble friser le B-Movie même si l’ambiance a certes l’air plus fidèle aux jeux.

Les nombreux personnages iconiques sont seront présents tels que Claire Redfield interprétée par Kaya Scodelario), Leon Kennedy joué par Avan Jogia, Ada Wong (Lily Gao), Chris Redfield (Robbie Amell), Jill Valentine (Hannah John-Kamen) et bien d’autres. Ensemble ils devront percer à jour les secrets d’Umbrella Corporation lors d’une nuit agitée à Racoon City.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City est attendu dans les salles pour le 24 novembre 2021.