Le film Resident Evil: Welcome to Raccoon City dévoile des images de Claire, Leon, Chris, Jill et Wesker

Alors qu’il devait initialement sortir durant le mois de septembre, le film Resident Evil: Welcome to Raccoon City n’arrivera finalement qu’en novembre, et il était plus que jamais temps que l’on découvre quelques images du long-métrage. C’est IGN qui a pu mettre la main sur les premiers clichés du film, on l’on découvre les personnages principaux en tenue.

Les premières images du film

Vous pouvez donc avoir un premier aperçu de Leon S. Kennedy et Claire Redfield sur la première image, interprétés par Avan Jogia et Kaya Scodelario.

Sur la deuxième image, c’est Albert Wesker (Tom Hopper), Brad Vickers (Nathan Dales), Jill Valentine (Hannah John-Kamen), et Chris Redfield (Robbie Amell) qui partagent l’affiche, même si l’image n’est pas assez nette pour que l’on distingue bien tout. Enfin, on notera la présence de Lisa Trevor (Marina Mazepa) dans le film, qui aura un rôle central dans l’intrigue.

Rappelons que ce Resident Evil: Welcome to Raccoon City devrait couvrir à sa façon les événements de Resident Evil 1 et 2, et qu’il n’est en aucun relié aux précédents films Resident Evil.

Cette nouvelle adaptation retournera au cœur de l’horreur, avec des apparitions de monstres cultes, et une ambiance qui restera plus proche des premiers jeux. De plus, Capcom est directement impliqué dans le film pour toute son intrigue et le design des personnages ou des monstres.