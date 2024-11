Le créateur de Yakuza pense que la course aux jeux toujours plus gros est bientôt derrière nous

Plus l’industrie des AAA avance, plus elle se retrouve dans une impasse. Celle de devoir faire face à des budgets qui ne cessent d’exploser pour des résultats toujours plus incertains, tandis que les titres les plus confidentiels n’ont même pas la chance d’exister médiatiquement. Et avec l’avalanche de nouvelles sorties et un calendrier totalement bouché, tout le monde n’a pas les mêmes chances sur ce marché. Une crainte qui commence à être soulevée par des vétérans de l’industrie, comme Shawn Layden, qui a mentionné les contraintes économiques de ce problème, tandis que Toshihiro Nagoshi regarde cette situation d’un point de vue créatif.