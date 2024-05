L’AG French Direct 2024, c’est semaine, ne manquez pas l’événement centré sur les jeux francophones

L’AG French Direct, c’est quoi ?

Si vous cliquez aujourd’hui pour la toute première fois sur l’un de nos articles concernant l’AG French Direct, vous ne savez peut-être pas encore ce qu’est cet événement (qui a pourtant une renommé internationale voyons). L’AG French Direct repose sur un principe simple, et tout est dit dans son nom. Il s’agit d’une émission de type Direct, façon Nintendo Direct, Future Games Show et compagnie, dans lequel plusieurs dizaines de studios français ou francophones présentent leurs jeux avec des annonces exclusives, des dates de sortie, ou des nouveaux extraits de gameplay.

Pendant 90 minutes, vous découvrirez plus d’une trentaine de studios et éditeurs francophones qui ont accepté de participer à cette édition afin de vous présenter leurs jeux. Pour la première fois dans l’histoire de l’événement, on y retrouvera également des éditeurs francophones qui éditent des jeux produits à l’étranger. Au total, ce sont également une quinzaine de jeux inédits, surtout en provenance du milieu indépendant, qui feront leur première apparition publique.

L’AG French Direct ne se résume pas qu’à l’émission principale. Après celle-ci, vous retrouverez des dizaines d’articles sur notre site concernant les jeux présentés lors de cette édition, mais aussi des previews inédites et une quinzaine d’interview exclusives avec les studios participants. Vous pourrez également retrouver tous les jeux sur notre page Steam dédiée rien qu’à l’événement, avec plus d’une dizaine de démos à tester directement.

Où et quand regarder l’AG French Direct ?

L’émission sera à suivre sur notre chaîne YouTube dès ce mercredi 29 mai à 18 heures (heure de Paris). Si vous ne pouvez pas la regarder en live, un replay sera directement proposé à la fin de la diffusion du direct. Comme les années précédentes, des sous-titres français seront disponibles pour l’intégralité de l’émission (ainsi que des sous-titres anglais pour le public international).

Pour rappel, l’AG French Direct est un événement indépendant organisé par ActuGaming, qui en est maintenant à sa sixième édition. La dernière a été la plus suivie de toutes, et on compte maintenant très fort sur vous pour que cette nouvelle édition la dépasse de très loin. Si vous souhaitez soutenir le milieu indépendant français et francophones, ou si vous voulez apporter votre soutien à notre site (et on vous en remercie chaleureusement d’avance), il ne faudra surtout pas manquer ce grand rendez-vous. À mercredi !