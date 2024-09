La voleuse Carmen Sandiego revient dans un nouveau jeu prévu pour les abonnés Netflix avant d’arriver sur consoles

Une vieille licence remise au goût du jour par Netflix, puis Gameloft

C’est donc une adaptation du show télévisé de Netflix qui va prendre vie ici. Contrairement aux précédents jeux, vous ne traquerez pas la voleuse. Vous l’incarnerez alors qu’elle est à la recherche du syndicat criminel VILE, qu’elle va pourchasser à travers le monde en réunissant des indices et en se servant de ses talent pour se camoufler dans la foule. 6 niveaux sont déjà annoncés, à savoir Le Caire, Tokyo, Jaipur, Brisbane, Reykjavic et Accra.

Le titre est présenté comme un jeu d’aventure et de puzzles, dans lequel on pourra utiliser les gadgets de l’héroïne pour se déplacer de manière acrobatique.

Ce nouveau jeu est produit en collaboration entre HarperCollins Productions et Gameloft (Disney Dreamlight Valley), qui s’intéresse de plus en plus au marché des consoles. Car oui, si ce Carmen Sandiego sera dans un premier temps lancé sur les plateformes iOS et Android pour les abonnés Netflix (et seulement eux a priori), le titre arrivera ensuite dans une version payante sur mobiles et consoles, à savoir PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.

La version Netflix sera lancée au premier trimestre 2025, tandis que la version console suivra peu de temps après, toujours dans cette même période.