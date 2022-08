La PS5 de retour sur Amazon, mais sous une condition

Vous le savez sans doute, se procurer une PS5 aujourd’hui demande de la chance, de la patience, et de l’abnégation. Même si Sony se targue d’avoir vendu plus de 20 millions d’exemplaires de sa dernière console, elle reste encore introuvable dans le commerce, et les rares stocks qui arrivent chez les différents revendeurs partent en un claquement de doigts, bien aidés par les scalpeurs qui continuent de sévir malgré des restrictions mises en place. Face à ce problème, Amazon a décidé de changer de fusil d’épaule, et vous offre une meilleure opportunité d’acheter une PlayStation 5.

Comment avoir une chance d’acheter la PS5 sur Amazon ?

Vous pouvez dès maintenant vous rendre sur la page PS5 d’Amazon (le modèle Standard avec lecteur) afin de réserver non pas votre exemplaire, mais pour demander une invitation.

Cette invitation vous enverra directement dans une file d’attente, avant que votre profil d’utilisateur soit vérifié (afin d’éviter les scalpeurs). Une fois que cela est fait, vous aurez peut-être la chance d’être sélectionné pour passer commande. Avec de la chance, vous recevrez un message dans les 72 heures suivantes qui vous permettra de faire votre achat.

Notez bien que le fait de demander une invitation ne vaut pas une réservation. Rien ne peut garantir que vous puissiez passer à l’achat avec votre invitation, mais c’est toujours une chance de plus d’obtenir ce produit très rare.

La solution idéale n’existe donc toujours pas, mais ce système pourra déjà permettre à quelques chanceux de pouvoir acheter la console. N’hésitez donc pas à vite demander votre invitation.