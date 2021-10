La Nintendo Switch OLED en baisse de prix sur Amazon

Annoncée plus tôt dans l’année et commercialisée le 8 octobre au prix de 349.99€, la Switch OLED est le nouveau modèle de la console de Nintendo et affiche déjà une remise de prix très intéressante. La nouvelle machine fait effectivement son retour chez plusieurs revendeurs et il est possible de l’acheter dès maintenant à un tarif plus abordable.

La Switch OLED à un prix plus petit

C’est le géant de la revente Amazon qui propose une telle opération : Vendue initialement à 349.99€, la Nintendo Switch OLED affiche un prix de 319.99€ actuellement à cette adresse. Une remise de prix non négligeable pour une console vendue à un tarif premium mais qui surtout, vient de sortir. Quand on sait que les promotions sur les produits Nintendo sont rares, c’est forcément une bonne affaire.

Attention, il ne s’agit que de la Switch dans son coloris noir et blanc, donc les nouvelles couleurs sorties à l’occasion de cette Switch OLED, la version bleu/rouge ne bénéficiant pas de la remise. Cette baisse de prix n’est pas la seule bonne nouvelle pusiqu’elle accompagne un retour en stock : rappelons que depuis sa commercialisation en début de mois, la console a dû mal à afficher des disponibilités. Une pierre deux coups donc ! La livraison est d’ailleurs gratuite et les abonnés Prime peuvent bénéficier du paiement en plusieurs fois.

Un écran plus joli

Pour celles et ceux qui n’ont pas forcément suivi, la Nintendo Switch OLED est le dernier modèle sorti à ce jour. Elle est compatible avec l’intégralité du catalogue de jeux et des accessoires et apportent quelques améliorations, avec principalement, un écran OLED. Cela permet à la machine d’avoir un rendu plus joli, grâce à une meilleure luminosité et une dalle de meilleure qualité.

Les bords de l’écran sont également plus fins, ce qui permet une meilleure immersion, et le clapet à l’arrière est plus robuste. Cependant, aucune avancée technique n’est proposée : c’est la même puissance et la même autonomie que le précédent modèle. Pour tout savoir, on vous a déjà proposé un test complet de la Nintendo Switch OLED pour vous aider à faire votre choix.