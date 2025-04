La Nintendo Switch 2 ne sortira pas tout de suite en Chine, mais pas à cause des nouvelles taxes

De nombreuses réglementations et une faible demande

En lisant chez Nikkei que la Switch 2 ne sortira pas en Chine le 5 juin, on peut d’abord penser que cela est une nouvelle conséquence de la guerre économique qui est en train de se mettre en place. En réalité, la raison est bien différente et est liée au rapport compliqué entre Nintendo et le public chinois.

Sur ce territoire, la première Switch n’est pas sortie avant 2019 (plus de deux ans après le reste du monde), et c’est avec l’aide de Tencent que Nintendo a pu distribuer sa machine. Comme le souligne l’analyste Daniel Ahmad, spécialisé dans le marché chinois, devait essentiellement cela à toutes les réglementations mises en place en Chine, qui demandent des examens qui prennent du temps, où tout est contrôlé par le gouvernement chinois. Mais si la Switch est sortie avec autant de retard, c’est aussi parce que la demande n’était pas importante dans le pays.

Le public chinois semble peu friand des productions Nintendo, et des productions liées aux consoles en général, étant donné qu’il est plus habitué aux mobiles et au PC. Ce paradigme semble changer, comme on a pu le voir avec le succès de Black Myth Wukong, mais toujours est-il que la Chine n’est pas forcément le territoire le plus simple pour Nintendo, surtout s’il n’a pas de partenaire adéquat pour distribuer sa console.

Nikkei indique donc que le constructeur a pris la décision de ne pas sortir la Switch 2 en Chine en juin, ne serait-ce le temps d’obtenir tous les accords liés aux règlementations chinoises. Il ne faudra donc pas s’étonner de voir la console sortir dans ce pays d’ici quelques mois, voire quelques années.