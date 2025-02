La licence Need for Speed n’est pas morte mais la priorité est aujourd’hui Battlefield pour le studio Criterion

Le passage au garage sera plus long que prévu

Aujourd’hui, chez EA, tous les regards sont tournés vers le prochain Battlefield. L’éditeur vient d’annoncer le Battlefield Labs, qui prend la forme d’un grand test communautaire afin de recueillir des milliers d’impressions sur ce prochain épisode. Parmi les studios qui travailleront sur ces retours, on retrouve Criterion, qui est normalement associé à la marque Need for Speed.

Conscient que la série possède toujours ses fans, Vince Zampella, qui est aujourd’hui en charge de la licence Battlefield, a précisé chez Eurogamer que si la priorité du studio est aujourd’hui ailleurs, Need for Speed reviendra :

« L’équipe Need for Speed ​​de Criterion rejoint ses collègues qui travaillent sur Battlefield. En tant qu’entreprise, il était important pour nous de profiter de l’année dernière pour écouter notre communauté Need for Speed ​​et utiliser leurs commentaires pour créer du contenu pour Unbound. Grâce à une meilleure compréhension de ce que nos joueurs attendent d’une expérience Need for Speed, nous prévoyons de faire revenir la licence de manière fraîche et intéressante. »

Autrement dit, ne comptez pas trop sur l’annonce du prochain Need for Speed tant que le prochain Battlefield n’est pas sorti, le studio ne pouvant pas être sur deux fronts à la fois. Rendez-vous donc en 2026, au plus tôt ?