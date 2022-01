Konami célèbre les 35 ans de Castlevania avec des NFT

La fièvre des NFT continue et c’est au tour de Konami de se lancer avec l’une de ses licences phares : Castlevania. A l’occasion de ses 35 ans, la firme mettra en vente des œuvres numériques de la série.

« What is an NFT ? … »

Malgré toutes les controverses et une défiance du public envers les NFT, les compagnies du jeu vidéo s’y mettent tour à tour. Konami n’est que l’un des premiers en 2022 et on imagine que Castlevania ne sera pas le dernier. C’est en tout cas ce que laisse entendre le communiqué de la compagnie : « Suite à ce premier projet dans le domaine de la technologie blockchain et des NFT, qui en sont à leurs balbutiements, KONAMI continue d’explorer de nouvelles pistes et d’écouter les retours des joueurs sur cette première collection ».

Le 12 janvier prochain, Konami mettra donc en vente 14 œuvres de la collection « Konami Memorial NFT » sur le marché Opensea. On pourra y retrouver des visuels officiels, le château de Dracula en Pixel Art, des extraits vidéos et même des musiques. Konami rappelle également que Castlevania Advance Collection est toujours disponibles sur PC et consoles, mais comme beaucoup de fans, on aimerait que les prochaines nouvelles sur la franchise concernent du neuf.