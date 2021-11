Castlevania Advance Collection

Castlevania Advance Collection est une compilation regroupant en majeure partie les épisodes Game Boy Advance de la série. Concrètement, la collection contient entre autres Castlevania : Circle of the Moon, Castlevania : Harmony of Dissonance, Castlevania : Aria of Sorrow ainsi qu'un épisode bonus sorti sur SNES en 1995 avec Castlevania : Vampire's Kiss. Hormis ce dernier, Castlevania Advance Collection propose ainsi des épisodes à la progression plus ouverte avec un côté RPG prononcé, et surtout un aspect combat plus profond et de la plateforme. A noter que cette compilation se dote de quelques bonus avec une playlist musicale pour l'OST de chaque jeu, les ROM Américaines et Japonaises mais aussi une galerie d'artworks ou encore un système de sauvegarde rapide comme la possibilité de changer la taille de l'écran en jeu.