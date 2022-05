Kirby 64 débarque sur Switch dans le Pack additionnel du Nintendo Switch Online

Kirby a effectué un retour en force avec Kirby et le Monde Oublié, qui est déjà le jeu Kirby qui a effectué le meilleur démarrage pour la série. Avec ce regain de popularité, il est tout naturel pour Nintendo de faire découvrir au jeune public les opus précédents, tout en titillant la fibre nostalgiques des moins jeunes. C’est pour cela que le prochain jeu Nintendo 64 compris dans le Pack additionnel du Nintendo Switch Online sera Kirby 64.

Un peu plus de Kirby dans votre Switch

Préparez-vous à voyager vers les étoiles avec Kirby ! Kirby 64: The Crystal Shards rejoint le catalogue Nintendo 64 de Nintendo Switch Online + Pack additionnel le vendredi 20/05 ! pic.twitter.com/to5v4Pw80I — Nintendo France (@NintendoFrance) May 13, 2022

Dès la semaine prochaine, le vendredi 20 mai, les abonnés au Pack additionnel du Nintendo Switch Online pourront donc (re)découvrir Kirby 64: The Crystal Shards, qui sera compris dans le catalogue Nintendo 64 de l’abonnement.

En plus de l’aventure principale proposée dans cet opus, qui envoie la petite mascotte rose rechercher les morceaux d’un cristal, de nombreux mini-jeux sont intégrés pour jouer et s’amuser à plusieurs. Si vous avez aimé Kirby et le Monde Oublié et que vous souhaitez retrouver Kirby dans un style un peu plus retro, vous savez ce que vous ferez le week-end prochain.