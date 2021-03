Kingdoms of Rhea montre sa bêta avec du gameplay et du multijoueur

Kingdoms of Rhea est déjà disponible en alpha sur Steam depuis quelques mois, mais le jeu s’apprête à être profondément chamboulé avec l’arrivée de sa bêta. Histoire de nous montrer cela, le studio Rheagency a profité du dernier AG French Direct afin de présenter un nouveau trailer, qui nous permet notamment de voir un peu de coopération.

Une nouvelle version en approche

Cette nouvelle vidéo permet de voir une partie des changements réalisés sur le jeu, notamment grâce aux retours des joueurs sur l’alpha qui ont été très précieux pour l’équipe.

Avec sa bêta qui va sortir prochainement, le jeu offrira aux joueurs un premier donjon à parcourir avec quelques boss et des PNJ, ainsi qu’une histoire qui sera découpée en plusieurs épisodes. On pourra également y découvrir une arène PvE pouvant accueillir jusqu’à quatre joueur, ainsi qu’une dimension PvP avec des duels ou des matchs en équipes.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur Kingdoms of Rhea, vous retrouverez tout prochainement une interview avec Léo Lombart et Théo De Nanassy de Rheagency, qui vous permettra d’apprendre des détails exclusifs sur le jeu.

Kingdoms of Rhea sera bientôt disponible en bêta sur Steam.