Kingdom Of Rhea

Kingdom Of Rhea est un action-RPG gratuit basé sur le Die & Retry. Les différentes races du monde de Rhea vivent enfin en paix après une longue période de chaos due au règne des Eluhims. Une partie de ces divinités a banni l'ensemble de la race pour protéger la vie des autres. Mais le terrible Hargöth est de retour et a déjà entamé sa reconquête pour reprendre le pouvoir. C'est donc à vous de prendre les armes pour se dresser face à lui et son armée de monstres plus redoutables les uns que les autres. Mais heureusement, vous pourrez prêter allégeance à une autre divinité de votre choix pour recevoir sa bénédiction qui déterminera vos caractéristiques et compétences.