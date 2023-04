KarmaZoo : Pastagames (Arkanoid – Eternal Battle) dévoile son nouveau jeu coopératif avec Devolver

Un zoo solidaire avant tout

L’entraide est au cœur de KarmaZoo, qui nous demande de traverser de nombreux niveaux en se serrant les pattes. Les pattes oui, car vous l’aurez deviné à son nom, le jeu nous fait incarner tout plein d’animaux comme des chiens, des koalas ou même des éléphants (on compte 50 espèces différentes ici).

Le titre pourra accueillir des groupes de dix personnages au sein d’une même partie (en sachant que le jeu sera cross-plateformes), qui devront s’épauler en n’hésitant pas à se sacrifier afin de paver le chemin pour les autres. Dans le mode Loop, les défis deviennent de plus en plus difficiles tout en s’adaptant au nombre de joueurs et joueuses, tandis que le mode Totem propose plutôt des mini-jeux dans lequel 8 animaux peuvent s’affronter.

KarmaZoo sortira dans le courant de l’été, sans plus de précisions, sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.