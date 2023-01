Risk of Rain Returns

Risk of Rain Returns est un jeu d'action/roguelike développé par Hopoo Games et édité par Gearbox. Il s'agit d'une version remasterisée du premier Risk of Rain qui bénéficie de graphismes améliorées et de nouvelles fonctionnalités. A cela s'ajoute de nouveaux survivants, un multijoueur amélioré et du contenu issu de Risk of Rain 2. Le but sera toujours de percer le mystère des dispositifs antiques sous la surface de Petrichor V. Attendez-vous à de multiples façons de jouer dans ce roguelite en 2D.