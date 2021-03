Blizzard Arcade Collection

Rejouez aux classiques de Blizzard dans la Blizzard Arcade Collection. En effet, celle-ci regroupe les éditions originales de trois anciens jeux du studio : The Lost Vikings, Blackthorne et Rock N Roll Racing. De plus, cette collection embarque un mode multijoueur local amélioré pour The Lost Vikings et Blackthorne avec une toute nouvelle carte sur ce dernier. De nouveaux morceaux sont également ajoutés à Rock N Roll Racing et sont interprétés par les artistes originaux de l'oeuvre. Enfin, les trois titres bénéficient d'un système de sauvegarde et de retour en arrière en jeu.