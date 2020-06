Jeux gratuits Epic Games Store du 25 juin au 2 juillet 2020

Après nous avoir offert Pathway et The Escapists 2 la semaine dernière, l’Epic Games Store revient pour cette dernière semaine de juin avec deux nouveaux titres. Ce sont AER Memories of Old et Stranger Things 3 : The Game qui sont au programme.

AER Memories of Old

Développé par Forgotten Key et édité par Daedalic Entertainment, AER Memories of Old est un jeu dans lequel vous avez la possibilité de vous transformer en oiseau afin d’explorer les îles flottantes qui vous entourent. Voguez d’île en île jusqu’à vous rapprocher de la fin du monde à travers casses-têtes et ruines oubliées.

Stranger Thing 3 : The Game

La célèbre série Netflix a eu droit à son adaptions jeu vidéo. C’est ici Stranger Things 3 : The Game qui va relater les événements survenus pendant la saison 3 du show américain avec des quêtes et des secrets inédits liés à plusieurs personnages phares de la série. Vous pouvez jouer en coopération locale jusqu’à deux joueurs afin de percer les mystères du monde à l’envers.

Comme d’habitude, pour ajouter les jeux à votre bibliothèque, il vous suffit de vous rendre sur le laucher d’Epic ou sur son site internet et de vous rendre dans la section des jeux gratuits dans la boutique. Validez vos choix et voilà, les jeux sont à vous, et ce à vie !