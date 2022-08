Un jeu Iron Man en monde ouvert était prévu par le studio derrière Just Cause, mais a été annulé

Ces derniers temps, les jeux Marvel ont le vent en poupe et on s’apprête même à avoir une conférence dédiée à ces jeux ainsi qu’aux autres licences Disney. Mais il y a quelques années, pendant que le Marvel Cinematic Universe posait ses bases, de nombreux jeux Marvel ont été mis de côté. On pense d’abord au jeu Avengers en vue à la première personne développé par THQ, et on apprend maintenant qu’un jeu Iron Man était aussi en préparation au début des années 2010 chez Avalanche Studios.

Iron Man façon Just Cause, on signe ?

In this clip from MinnMax's interview, Avalanche Studios co-founder Christofer Sundberg reveals for the first time that the creators of Just Cause were working on an open-world Iron Man game before Disney and Marvel canceled the game around 2012. https://t.co/Ups3MrWmE4 pic.twitter.com/ODeya496uE — MinnMax (@MinnMaxShow) August 17, 2022

En pleine interview sur la chaîne de Minnmax, Christofer Sundberg, fondateur d’Avalanche Studios, à qui l’on doit la série Just Cause, a lâché quelques indiscrétions.

Il a révélé qu’un jeu Iron Man en monde ouvert était en préparation chez le studio, avec un développement qui a duré deux ans mais qui a été annulé pour des raisons inconnues en 2012. Le jeu nous aurait permis de voler librement avec Iron Man, et même d’assommer des ennemis à travers les murs grâce à l’équipement de Tony Stark.

On peut effectivement imagine que le gameplay de Just Cause aurait pu facilement être transposé dans un jeu Iron Man, mais on en verra jamais le résultat. Christofer Sundberg déclare simplement que beaucoup de monde était impliqué dans ce projet, avec des personnalités de talent, sans donner de noms spécifiques.

Les derniers jeux Iron Man n’ont pas vraiment été des succès, comme celui de Sega en 2008, et Marvel’s Iron Man VR reste somme toute anecdotique (sans parler du fait qu’Iron Man est loin d’être le personnage le plus maniable dans Marvel’s Avengers). Mais si vous êtes fans de Stark et de son armure, rassurez-vous, un autre projet Iron Man semble être en préparation chez Electronic Arts en ce moment, même si ce n’est encore qu’au stade de la rumeur.